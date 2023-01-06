'У нас все плохо, потери велики': оккупант пожаловался матери на плохое обеспечение и заявил, что это 'не его война'. Перехват

Российские оккупанты, которые пришли на украинскую землю продолжают жаловаться родным на отсутствие обеспечения. Войну они называют не своей и считают, что она не нужна жителям РФ.

Видео дня

Об этом свидетельствует очередной перехваченный разговор военного РФ, который общался с матерью. Аудио получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать запись, доскролльте до конца страницы).

"Плохо у нас все, потери большие. Вчера вообще конкретно фигач*ли, леса почти не осталось. Есть у нас все, не такое новое, как у них (ВСУ – Ред.), но есть. Сталинских времен еще, но работает", – сказал оккупант.

На вопрос женщины, есть ли у них хоть один тепловизор, военный РФ сказал, что нет ничего.

"Нету ниф*га. Дали ночник СССРовский, который 64-го года, черно-белый, но в него вообще не видно, пока луны не будет, а когда луна и так видно", – признался захватчик.

Также он рассказал, что не будет звонить родным на Новый год. Свое решение он объяснил тем, что у него нет желания слышать, что у них все неплохо.

"Вы думаете, че мне тут нормально одному?!" – заявил оккупант.

Мать ответила, что ничего не может сделать, мол на фронт ее не возьмут.

"Это я просто придурок. Мне не надо было эту повестку брать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал. Это не наша война. Мы не должны были тут находиться. И вообще я думаю, по документам нас тут нет столько, сколько есть", – выдал военный РФ.

Кроме того, он сказал, что не понимает, почему и за что должен гибнуть на фронте. По его словам, через пять лет власть поменяется и захватчики будут называться "плохими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мобилизованный в российскую армию и прибывший в Украину воевать эмоционально поделился с женой опасностями, которые подстерегают его на каждом шагу. Впоследствии сорвавшись на истерику, он признался, что живым домой вернуться способен только "супермен".

Также OBOZREVATEL писал, что россияне, ставшие жертвой "частичной мобилизации" жалуются на свою жизнь в луганских лесах. Там "мобики" не только мерзнут, но и сетуют, что из-за решений гениального командования ВС РФ вынуждены арендовать на несколько дней жилье у местных, чтобы помыться и постирать вещи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!