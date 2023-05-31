'У нас серьезные возможности': легион 'Свобода России' вербует тысячи россиян для атаки на Москву – The Times

Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для наступления на Москву. Тысячи претендентов уже готовы готовы присоединиться к его рядам, поэтому добровольцы будут продолжать рейды на границы РФ, пока сил не станет достаточно для атаки на российскую столицу.

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Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на слова спикера легиона "Цезаря". "У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", – рассказал он.

В настоящее время "Свобода России" имеет от 500 до 1000 бойцов, говорит "Цезарь". Он подчеркнул, что представители легиона не являются преступниками или частной военной компанией вроде "Вагнера".

"Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", – рассказал он.

По словам "Цезаря," основная цель "Свободы России" – защита и освобождение Украины, а также свержение путинского режима.

Желающие связаться с добровольцами могут сделать это в сети, кандидаты на вступление в ряды легиона пройдут отбор и проверку биографических данных. Попасть в Украину граждане РФ могут через нейтральные страны.

"Все больше россиян понимают, что эта война преступна и ее нужно остановить", – заявил "Цезарь".

Как отмечает The Times, операция в Белгородской области стала первым случаем длительных боев на территории РФ с начала российского вторжения в Украину и первым вооруженным вторжением в страну-агрессора после пограничных столкновений между войсками СССР и Китая в 1969 году.

О создании Легиона "Свобода России" стало известно в марте 2022 года. В него вошли граждане РФ, перешедшие на сторону Украины и вставшие на ее защиту, заявив, что будут воевать против режима президента Владимира Путина. По словам экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ячейки легиона весной прошлого года начали активно действовать на территории самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22-23 мая представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" совершили рейд в Белгородскую область. По словам добровольцев, их попросили об этом сами белгородцы, которые устали от обстрелов со стороны российских войск.

– "Цезарь" обратился к так называемым либеральным силам в России, которые критикуют деятельность добровольцев, указав, что подобная критика от эмигрантов, сбежавших в ЕС, неуместна. Он призвал россиян объединяться в реальной борьбе против режима.