На территории РФ начал действовать легион 'Свобода России', – Арестович

На территории РФ появились ячейки легиона "Свобода России". Такое название носит подразделение Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В его состав входят бывшие военные РФ и россияне, которые раньше не были членами таких формирований.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 1 мая заявил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он отметил, что это был второй неизбежный этап, которым наша страна не управляет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже есть легион "Свобода России", который действует внутри России...У них есть родственники, друзья и так далее, и пошел огонь свободной России по РФ", – сказал Арестович.

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Очаги этого легиона появились в разных регионах России, к ним присоединяются люди.

"Как-то автоматически процесс пошел, мы не считаем нужным туда лезть. Все, Россия поднимается. Люди поднимаются на вооруженную борьбу по всей РФ. И Россия будет свободной", – заявил советник главы ОП.

Кроме того, Арестович сказал, что в случае всеобщей мобилизации в РФ оружие начнут раздавать массово, в том числе оно достанется противникам нынешней политики Кремля.

В легионе "Свобода России", который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.

"Люди, которые в этих ячейках, прямо говорят: "У нас оружия нет, но мы подождем мобилизацию"", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, граждане Российской Федерации, которые перешли на сторону Украины и теперь защищают нашу страну, получили шевроны со знаковой надписью. Они также заявили, что будут воевать против режима российского лидера Владимира Путина.