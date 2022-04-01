У Лаврова запустили новый фейк: Украину обвинили в передаче ФРГ крови "славянского этноса"

Постпред РФ при Отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что у спецслужб РФ появилась рассекреченная информация о том, что Киев якобы тайно передавал биолабораториям Германии образцы крови "славянского этноса". По мнению дипломата российского МИД, подобные эксперименты несут не меньшую угрозу, чем патронат США при разработке химического оружия в Украине.

Абсурдное заявление опубликовано на сайте ведомства под руководством одиозного Сергея Лаврова. Это обвинение и совершенно очевидный фейк был озвучен на заседании конференции по разоружению стран мира.

"Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения... В теории могут быть созданы биоагенты, способные избирательно поражать разные этнические группы", – заметил Гатилов, обращаясь к ошеломленным от нелепости дипломатам.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии всерьез обеспокоены вероятностью широкого применения Россией химического оружия, поскольку последняя по традиции превентивно обвиняет в аналогичном преступлении своих противников.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!