Россиянка, которая ''не хотела уезжать из Алушты'', показала свою жизнь в Новом Уренгое: март у нас здесь сходит с ума. Видео

Россиянка Светлана Логинова, которая прославилась тем, что очень "не хотела уезжать из Крыма, из Алушты", показала свою жизнь в родном Новом Уренгое. Этот город расположен в Ямало-Ненецком автономном округе России всего на 60 км южнее линии Северного Полярного круга.

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Из-за этого в середине марта там еще лежат сугробы снега. Об этом Логинова рассказала на YouTube-канале "Супер МУЖ", который ведет вместе со своим супругом Константином (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой. Только на внедорожниках можно было со двора выехать. Вот вам и март на севере", – сказала Светлана.

Она также показала один из местных рынков и пожаловалась, что цены там намного выше, чем в сетевых магазинах. Из-за этого продавцов намного больше, чем покупателей, а продукция залеживается на прилавках.

К примеру, яйца с двумя желтками там стоят 500 рублей, столько же просят за килограмм говядины. Баранину продают по 550 за килограмм, а гуся – уже за 700 рублей. Цены на соленья варьируются от 300 до 500 рублей за килограмм. Некоторые колбасы стоят около 1000 рублей за килограмм, а килограмм копченого сала тоже почти 1000 рублей.

Яблоки на этом рынке продают в среднем за 200 рублей, а цены за несезонные фрукты и ягоды стартуют от 1000-1500 рублей.

Судя по видео, Логинова очень скучает по продуктам из Краснодарского края – там ей, очевидно, нравится куда больше, чем на холодном севере страны. Этим можно объяснить то, что россиянка летом так не хотела уезжать из Крыма после "бавовны".

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданка России Логинова, отдыхавшая в оккупированном Крыму, в августе прошлого года устроила истерику из-за взрывов в Новофедоровке. Она пожаловалась, что не хочет уезжать домой с полуострова.

Ведущий и пародист Сергей Синега снял видеопародию на россиянку, которая не хотела уезжать из Алушты, сыграв оккупанта, не желающего убираться из Херсона.

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