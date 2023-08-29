В эфире программы на российском телевидении известная пропагандистка Маргарита Симоньян снова рассказала об "ужасной жизни" на Западе. Так, по ее словам в Великобритании люди гибнут от холода зимой.

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Об этом она заявила в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1". Кадры с монологом Симоньян разлетелись по сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Великобритании опять свежая статистка – тысячи людей погибли от холода в собственных домах. Не бомжи, которые замерзли на улицах. В собственных домах погибли", – заявила пропагандистка.

По словам Симоньян, британцы не могут себе позволить отопление, поэтому замерзают до смерти.

Помимо того, она выделила и другие услуги, которыми якобы недовольны жители Великобритании.

"Средняя очередь ожидания к акушеру-гинекологу знаете какая? 31 день. За это время ребенок в школу пойдет", – гордо заявила россиянка.

Последним аргументом пропагандистки стало якобы высокий показатель бедности среди британцев.

"По последним данным в Британии голодает, то есть не имеет достаточного количества средств, чтобы есть, питаться, 11,5 млн человек", – сообщила Симоньян.

Примечательно, что в то время как она так волнуется и переживает за уровень жизни в Британии, ее соотечественники вынуждены ехать на войну умирать за 200 тыс рублей (75 тыс грн – Ред.) и LADA Kalina.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика РФ сильно падает. Санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

Более того, начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

Напомним, накануне новых санкций против России ее валюта – рубль – упала до минимума с апреля-2022. 17 февраля она подешевела на 0,4%, до 75,15 рубля за доллар.

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