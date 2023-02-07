В России начали продавать 'золото пенсионеров', чтобы покрыть дефицит бюджета

Россия начала продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 тонны драгоценного металла.

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Кроме того, сообщает российский Forbes, российский Минфин продал 2,3 млрд китайских юаней. Вместе с золотом сделки принесли 38,5 млрд рублей (более 500 млн долларов по актуальному курсу).

"Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

Фонд национального благосостояния – российский государственный резервный фонд. Он предназначен для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ.

Начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

При этом она подчеркнула: в целом же по итогам 2023 года российская экономика сократится на 5,6%. Одним из самых больших ударов по ней должен стать обвал прибыли от экспорта нефти и газа. В частности, ожидается, что доходы РФ упадут ниже критического уровня в 40 млрд долларов в квартал.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Киевской школы экономики, для экономики России 2023 год станет решающим. В частности, прогнозируется существенное сокращение доходов от нефти и газа, а также сокращение реального ВВП страны на 6,1%.

Таким образом, ожидается, что в 2024 году экономика РФ будет почти на 15% меньше той, какой могла бы быть, если бы Кремль не развязал против Украины полномасштабную войну.

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