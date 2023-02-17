Российский рубль рекордно подешевел накануне новых санкций – Reuters

Накануне новых санкций против России ее валюта – рубль – упала до минимума с апреля-2022. 17 февраля она подешевела на 0,4%, до 75,15 рубля за доллар.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что ослабление российской валюты вызвано:

введением эмбарго на ее нефтепродукты;

"устойчивым восстановлением импорта, что привело к повышению спроса на иностранную валюту".

При этом подчеркивается: в дальнейшем рубль может продолжить падение, "поскольку лидеры ЕС обсуждают новую серию санкций против России из-за ее действий в Украине". "Ожидается, что мишенью станут политики, военные лидеры и российские банки", – говорится в материале.

Индия и Китай больше не спасают рубль

В свою очередь, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сообщил, что в настоящее время Россия столкнулась с самым сложным периодом для своей валюты за последнее десятилетие.

Общее падение российской валюты за 10 дней превысило 10%. Такое "пике", по словам Гетманцева, связано с фундаментальными "нефтяными" проблемами в российской экономике.

Кроме того, отметил он, несмотря на то, что в последнее время Россия активно поддерживала свой бюджет с помощью распродажи юаней,этот инструмент дает все меньший для финансирования федеральной казны. Не помогла РФ и активная продажа нефти Индии, ведь хоть по итогам января-2023 та и вышла на закупку 1,4 млн баррелей российского сырья в сутки, это "расшатало неустойчивый баланс двусторонней торговли".

"Индийский импорт вырос на 400%, а экспорт упал на 14%. На это наложилось удешевление рупии, которая за последние 12 месяцев ослабла по отношению к доллару больше всех других валют развивающихся государств", – объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Киевской школы экономики, для экономики России 2023 год станет решающим. В частности, прогнозируется существенное сокращение доходов от нефти и газа, а также сокращение реального ВВП страны на 6,1%.

Таким образом, ожидается, что в 2024 году экономика РФ будет почти на 15% меньше той, какой могла бы быть, если бы Кремль не развязал против Украины полномасштабную войну.

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