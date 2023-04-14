'Ты кусок г*вна, а не русский офицер': Соловьев набросился на Гиркина из-за критики Путина. Видео

Скандальный российский топ-пропагандист Владимир Соловьев устроил очередную истерику в эфире своего шоу. Он набросился на террориста, бывшего главаря террористической группировки "ДНР" Игоря Гиркина за то, что тот критиковал российского диктатора Владимира Путина.

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Telegram-каналы публиковали видео с конвульсиями Соловьева, который назвал террориста "ничтожеством" и "куском г*вна". Он сказал, что никто не имеет права критиковать диктатора, начавшего кровавую и жестокую войну в Украине и ежедневно отправляет на убой тысячи россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Многие ведут себя, как это ничтожество, который никак не может разобраться, кто он – Гиркин или Стрелков. Который умудрился не найти передовую и теперь ведет себя хуже, чем "укронацсты", укропредатели. Какой ты русский офицер, когда ты позволяешь себе такое говорить о верховном главнокомандующем. Ты кусок г*вна, а не русский офицер!" – сказал путинский прихвостень.

Соловьев напомнил Гиркину о том, что наемники группы "Вагнера" советовали ему идти воевать, но он выдвигал какие-то условия. К слову, пропагандист называл войну в Украине войной, а не "спецоперацией", как того требует российское законодательство.

"Когда идет война, когда страна твоя воюет, патриот никогда не будет ничего позволять себе говорить про верховного главнокомандующего. Просто не позволит. Патриот знает, что и как нужно делать. Когда война закончится, многие вопросы можно будет задать..", – заявил Соловьев.

Гиркин ранее заявил, что Путин является "лидером нации по факту, пока не умрет или его не свергнут, или сам не скажет, что он устал". Террорист сетовал, что диктатор создал такую политическую систему, что заменить его практически не кем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев недоумевает с позиции, которую занял Кремль в преддверии готовящегося контрнаступления ВСУ на армию оккупантов в Украине. Он подчеркнул, что военному командованию РФ следует действовать решительно и немедленно применить тактическое ядерное оружие.

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