''Немедленный ядерный удар, пока не началось контрнаступление ВСУ'': Соловьев устроил истерику в прямом эфире. Видео

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев недоумевает с позиции, которую занял Кремль в преддверии готовящегося контрнаступления ВСУ на армию оккупантов в Украине. Он подчеркнул, что военному командованию РФ следует действовать решительно и немедленно применить тактическое ядерное оружие.

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Об этом глашатай Кремля рассказал у себя в студии. Очередную истерику Соловьева опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL, вырезав эпизод из его радиоэфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не надо ждать контрнаступления, следует применить тактическое ядерное оружие. По центру принятия решений в Украине, по местам дислокаций и расположений. В чем проблема?", – вопрошает в горячке пропагандист.

Соловьев заведомо ответил всем противникам таких кровожадных мер. Он усмехнулся над убеждениями пацифистов.

"Ах, ядерную боеголовку нельзя применять? Она только для сдерживания? Ну что, сдержала? Наши районы бомбят, по нашим городам прилетают ракеты", – сотрясается в бессильной злобе опальный ведущий эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ликвидации "военкора" Татарского Соловьев вновь впал в истерику и набросился на Украину с обвинениями. Рупор Кремля разразился угрозами и размечтался об ударах по правительственному кварталу в Киеве, уничтожении ГУР и СБУ.

Также получив информацию об очередных пакетах помощи для Украины от западных партнеров, пропагандист заметно приуныл из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и поставок Украине западной техники. Он призвал оккупантов готовиться.

"Все-таки тревожно. Ждем мы контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезная, поступает ее много, войска готовятся. Поэтому нужно ждать и быть готовыми", – сказал Соловьев.

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