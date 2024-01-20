В России "герои эсвео" возвращаются домой, однако им не очень рады. Нередки случаи, когда такие "герои" начинают выяснять отношения.

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Как жалуются в РФ, в последнее время появилось много попрошаек в военной форме, которые в электричках и метро выпрашивают деньги. Они все говорят, что вернулись с войны в Украине.

Встреча в московском метро сразу двух таких "героев эсвео" попала на видео. "Чепушило, ты Бахмут хоть раз брал? У меня 16 наград только за Бахмут", – заявил один из них, когда второй начал хвастаться участием в войне. "Герои" чуть не подрались.

Однако в Сети говорят, что одного из них нашли и наказали.

Хотя оба "героя" оказались фейковыми воинами, реальные выглядят именно так. Дело в том, что в РФ мобилизованных на войну с Украиной не учат воевать. Их командование совсем не смущает, что у последних даже нет среднего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, клуб Континентальной хоккейной лиги "Трактор" эпически прогнулся перед кремлевским диктатором, чем вызвал насмешки со стороны болельщиков. Челябинцы в полном составе подписались в поддержку главаря российского террористического государства накануне так называемых выборов. Однако люди не обошли вниманием этот откровенно пропагандистский поступок хоккеистов и назвали ситуацию кринжем и "пропагандой геев".

А в Белгороде на фоне рассказов чиновников о том, что так называемая "спецоперация" идет по плану, начали устанавливать укрытия на остановках. И даже без обстрелов такие "бомбоубежища" начали разваливаться.