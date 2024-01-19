'Все, что делается, – благодаря Путину': в российском хоккее устроили 'пропаганду геев' и стали посмешищем в сети

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чем вызвал насмешки со стороны болельщиков. Челябинцы полным составом подписались в поддержку главаря российского террористического государства накануне так называемых выборов президента РФ.

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"При поддержке президента была организована КХЛ, Ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться. Самое главное – Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск – хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия "Трактор", – заявил тренер "Трактора" Алексей Заварухин ura.ru.

Читатели портала Sports.ru не оставили без своего внимания этот откровенно пропагандистский поступок хоккеистов. Они назвали ситуацию кринжем и "пропагандой геев", а также посмеялись над словами о развитии России под руководством Путина.

"Развиваться в обратную сторону, ближе к Средневековью", "Ну, то что сейчас делается, – это действительно благодаря президенту, не поспоришь. Надеюсь, он за это перед судом ответит", "Хотим и дальше развиваться. Но это не про Путина", "Какой же кринж", "Не думал, что в моем городе есть гендерно одаренные, да еще из родного клуба", "А говорили, пропаганда геев запрещена", – пишут в комментариях.

Ранее ветераны санкт-петербургского СКА стали посмешищем в сети после того, как попросили у Путина разобраться с судейством в КХЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров выдал феерический бред о влиянии кремлевского диктатора Владимира Путина на спорт.

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