Минулого тижня російська держдума прийняла закон про "електронні повістки". І він не тільки і не стільки про мобілізацію: її в РФ можуть провести і без цього. Тепер в базах даних буде все, включаючи посвідчення водія або дані про власність та податки. Дістати зможуть кожного і миттєво. В РФ запроваджується цифрова диктатура, своєрідний "цифровий ГУЛАГ".

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Звичайний теж працює, як показує вирок у 25 років російському опозиційному діячу Кара-Мурзі. Але розвиток цифрових технологій дає Путіну можливості, про які Оруелл навіть не міг і мріяти. Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай, де працює система "соціального рейтингу", тобто спостереження за кожним та оцінка кожного. Але в Кремлі хочуть більшого.

Вони заборонили Твіттер, Ютюб, ФБ та інші платформи, тепер запроваджують електронні повістки, наступним буде запровадження "цифрового рубля". Що теж зрозуміло, адже корупція тільки для "своїх".

Висновок: нам протистоїть не тільки фізична та ідеологічна, але й тепер і цифрова диктатура. Режим 21 століття. Але це робить його і більш вразливим, адже для багатьох можливості "пропетляти" радикально зменшуються. В Росії завжди жорсткість законів нівелювалася необов"язковістю їхнього виконання. Тепер це буде складніше, адже багато хто почне шукати для себе вихід і його можна їм підказати і навіть запропонувати. Російське населення у своїй абсолютній більшості не прагнутиме свободи, але врятувати себе захоче чимало.