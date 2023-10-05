'Цифровой авторитаризм': в ISW рассказали, как Кремль пытается усилить контроль над информпространством в России

Руководство государства-террориста России активизирует использование инструментов для усиления контроля над информационным пространством. С помощью так называемого "цифрового авторитаризма" Кремль пытается еще больше усилить внутренние репрессии и ужесточить контроль над СМИ.

На это указывает требование генпрокуратуры РФ о блокировке в социальной сети "ВКонтакте" публикаций родственников мобилизованных, призывающих их близких вернуться домой. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские силовики ужесточают цензуру в соответствии с существующим законом, который касается "недостоверной" информации о российских войсках в Украине. Кроме того, ФСБ РФ дополнительно предложила проект постановления, который расширяет перечень персональных и геолокационных данных, которые "организаторы распространения информации" обязаны предоставлять правоохранительным органам по запросу.

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Аналитики отметили, что предложение ФСБ позволит получить неограниченный доступ к пользовательским данным российских интернет-, банковских и телекоммуникационных компаний. Также в РФ предположили, что очевидное расширение "цифрового авторитаризма" может все больше базироваться на ограничительной китайской модели.

Один источник в российской оппозиции заявил, что Российский государственный социальный университет разрабатывает и тестирует систему "социальных рейтингов" для россиян на основе китайской модели. Стоит отметить, что "социальные оценки" будут связаны с личными данными, к которым правительственные учреждения и банки будут иметь доступ.

Также аналитики ISW сообщали о предыдущих попытках Кремля расширить "цифровой авторитаризм" для наблюдения за российским информационным пространством. Власти РФ пытаются усилить контроль над информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года.

Ранее сообщалось, что Москва успешно использует статус "иностранного агента" с целью манипулирования общественным мнением, которое стоит за антизападными и провоенными нарративами РФ. На это указывает новый опрос государственного "Всероссийского центра изучения общественного мнения".

Напомним, пропагандист Дмитрий Лекух в эфире росТВ выдал, что Запад якобы сам придумал план, согласно которому Украину якобы намеревается "отдать" РФ. По его словам, цивилизованный мир желает того, чтобы агрессор нанес украинцам как можно больше потерь.

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