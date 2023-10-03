Людям дают 'ярлыки': разведка Британии рассказала, как власть в РФ манипулирует общественным мнением

Москва успешно использует статус "иностранного агента" с целью манипулирования общественным мнением, которое стоит за антизападными и провоенными нарративами РФ. На это указывает новый опрос российского государственного "Всероссийского центра изучения общественного мнения" (ВЦИОМ).

Соответствующий вывод сделали в военной разведке Великобритании. Как отмечается в сводке ведомства, обнародованной утром 3 октября, 26 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса отношения россиян к людям и организациям, зарегистрированным как "иноагенты".

По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных заявили, что считают "иноагентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

В разведке Британии напомнили, что РФ расширила законодательство об "иноагентах" именно после полномасштабного вторжения в Украину.

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"Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую несогласную точку зрения, которая отклоняется от официальной линии, в том числе по поводу войны", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Рупор Кремля Владимир Соловьев набросился с критикой на комика Гарика Харламова из-за его песни о санкциях. Пропагандист предложил отправить юмориста и его команду на войну против Украины.

– Пропагандист Дмитрий Лекух в эфире росТВ выдал, что Запад якобы сам придумал план, согласно которому Украину якобы намеревается "отдать" РФ. По его словам, цивилизованный мир желает того, чтобы агрессор нанес украинцам как можно больше потерь.

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