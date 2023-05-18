'Обмен ядерными ударами – это только первая фаза': на РосТВ размечтались о победе в войне с Европой. Видео

Российские пропагандисты продолжают педалировать тему ядерной войны с Европой. Некоторые из них даже мечтают о гипотетической победе России в такой войне.

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Очередной кровожадный "эксперт" в эфире российского телевидения выдал тезис, что Третья мировая война, мол, с обмена ядерными ударами только начнется. Фрагмент его выступления появился в сети.

Чрезмерно оптимистичный "экксперт" одного из российских пропагандистских политических шоу в эфире выдал тезис, что с обмена ядерными ударами между Россией и Западом Третья мировая война только начнется. Далее же, заявил он, победит та сторона, у которой будет больше обычных вооружений. И тут, признал пропагандист, Европа на данный момент даже без США значительно опережает РФ.

"Все говорят, вот, Третья мировая война. Но я вам еще раз скажу, что Третья мировая война, обмен ядерными ударами – это только первая ее фаза. А дальше вступают в бой обычные средства вооружения. И у кого этого железа окажется больше, тот будет иметь определенное преимущество. И вот этот дисбаланс, который сейчас сложился в Европе... А я вам скажу, что если мы берем только европейские вооруженные силы, то дисбаланс примерно в четыре раза больше в их пользу", – выдал "эксперт".

Тезис о ядерных ударах как о "начале" войны, а не конце человечества вызвал недоумение даже у прожженных пропагандистов-ведущих. Один из них выразил сомнение, что после упомянутого "обмена" вообще может быть хоть что-то. Однако эксперт продолжил упорствовать.

"Вам любой военный скажет, что обменом ядерными ударами война не заканчивается. Вооруженные силы продолжают воевать. Они наиболее защищенные. Они выполняют боевые задачи", – заявил он.

В дискуссию включились другие "гости" эфира. Так, один из них прямым текстом заявил, что после "тысяч ядерных ударов" воевать дальше будет уже некому и негде. Он также напомнил "эксперту" о словосочетании "ядерная зима", которое является не просто метафорой, а вполне осязаемым вариантом будущего в случае, если ядерная война действительно начнется.

"У вас неправильное отношение к ядерным ударам. Я не говорю относится к ним легкомысленно, как, например, в Америке говорят, что это советская пропаганда. Да, часть территорий будет разрушена. Не все города будут разрушены. Крупные – да, но останутся некрупные. Останутся территории, какие-то сильно загрязненные, какие-то не сильно", – парировал "эксперт".

По его мнению, в случае начала ядерной войны РФ сможет и повоевать, и даже, возможно, победить ненавистный Запад в случае "преодоления дисбаланса" в обычных вооружениях.

Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева обеспокоилась из-за военной помощи Запада Украине и намекнула на долгую войну. Она с хмурым видом долго перечисляла, что привез из своей зарубежной поездки в ряд европейских столиц президент Украины Владимир Зеленский, отдельно отметив дальнобойные ракеты и дроны. Также Скабеева заподозрила, что и предоставление Украине современных истребителей является всего лишь вопросом времени.