'Тонкая грань': в ИSW объяснили, что стоит за заявлениями Путина на 9 мая

Глава РФ Владимир Путин использовал свою речь на параде 9 мая, чтобы показать враждебное отношение страны-агрессора к Западу. Он попытался вновь обосновать свою веру в то, что тот пытается свести на нет вклад СССР в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там также отметили, что кремлевский лидер окружил себя рядом иностранных чиновников на параде, чтобы утвердиться как "эффективный государственный деятель", который, как он считает, способен активизировать коалицию, альтернативную властным структурам "коллективного Запада".

Аналитики напомнили, как на Красной площади в Москве российский диктатор заявил, якобы на Западе пытаются "искажать" правду о Второй мировой войне и "снести" память о советском героизме и самопожертвовании в ней. По его словам, предполагаемые попытки Запада "переписать историю" той войны и поддержка "нацизма" в Украине (еще одна давняя идеология Кремля) являются частью его более широких усилий по "разжиганию межэтнических и межрелигиозных конфликтов во всем мире".

Путин утверждал, мол, хотя Запад хотел бы "забыть" уроки Второй мировой, Россия помнит, как Советский Союз "решал судьбу человечества" во время сражений "от Мурманска до Кавказа и Крыма". Примечательно, что аналогичным образом он использовал эти пропагандистские утверждения в своей речи на день победы в 2023 и 2022 годах, чтобы повторить существующие представления о "войне" Запада против России и абсурдно приравнять угрозу нацистской Германии к "угрозе" со стороны Украины.

По мнению экспертов, готовность лидера Кремля неоднократно подчеркивать воображаемые попытки Запада обесценить вклад СССР в победу во Второй мировой позволяет предположить, что он искренне верит, якобы это реальная угроза наследию Советского Союза и, как следствие, современному российскому государству.

"Это убеждение соответствует неоднократным попыткам Путина переписать и реабилитировать агрессию СССР в отношении Польши, его краткий союз с нацистской Германией и преступления, совершенные против собственного народа до, во время и после Второй мировой войны", – констатировали в ISW.

Также там отметили, что одновременно российский диктатор использовал свою речь на Красной площади, чтобы представить Россию как "бастион в борьбе с нацизмом". Он заявил, якобы РФ никогда не умаляла вклада других союзных держав во Второй мировой войне, а также приплел к этому "мужество военнослужащих стран-союзников, бойцов сопротивления и народа Китая, сражавшихся против агрессии Японии".

Он утверждал, мол, ныне Россия сделает все возможное, чтобы "предотвратить глобальный конфликт", но в то же время не позволит никому угрожать стране. Свою войну против Украины глава государства-террориста назвал "трудным переходным периодом", через который РФ должна пройти, и частью ее более масштабной исторической борьбы с "нацизмом".

Кремль регулярно ссылается на мифы о Второй мировой войне, чтобы заручиться внутренней поддержкой своего вторжения в Украину и представить завоевание соседней страны как часть более широкого экзистенциального конфликта с Западом.

"Риторические попытки Путина представить Россию одновременно жертвой нацистской агрессии и лидером ее воображаемой антинацистской коалиции проводят тонкую грань, которая, как он, вероятно, надеется, понравится как его ультранационалистическому электорату, так и более широкому российскому населению", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая в России устроили очередной парад "победобеседания", когда страна-агрессор празднует день победы во Второй мировой войне. На поклон к российскому диктатору приехали лидеры шести стран, а также один премьер.

Обращаясь с трибуны на Красной площади, Путин цинично сравнил ветеранов той войны и захватчиков, которые сейчас воюют против Украины. Он выдал, мол, оба эти поколения проявили "героизм".

