'Только через Украину': российские оппозиционеры призвали не оказывать материальную помощь жителям Курщины через структуры РФ

Оппозиционный Форум свободной России (ФВР) призвал не оказывать материальную помощь жителям Курщины через структуры РФ. Российские оппозиционеры отметили, что помощь жителям регионов должна оказываться именно через ВСУ, украинские структуры и международные организации.

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Об этом идет речь на сайте Форума свободной России. Этому предшествовало заявление Антивоенного комитета России, призвавшего оказывать материальную поддержку жителям Курской области, в частности, прозвучало предложение собирать средства для пострадавших через российский "Сбербанк".

Мы считаем неприемлемым сбор средств через структуры путинского режима и участие в кампании поддержки группы перемещенных лиц, среди которых могут быть участники или приспешники преступной войны.

Не подвергая сомнению важность гуманитарного фактора, мы убеждены, что помощь жителям регионов, оказавшихся на территориях, занятых ВСУ, должна предоставляться через ВСУ, украинские государственные и общественные структуры, международные гуманитарные организации", – говорится в заявлении ФВР.

Как отметили оппозиционеры, гуманитарная помощь должна оказываться именно через ВСУ, пока в регионе не будут сформированы структуры политического представительства российского сопротивления, способные взять на себя ответственность за обустройство жизни на территориях, освобожденных от путинской власти.

"Чем больше территории будут освобождаться от путинизма и чем дольше они будут вне кремлевского контроля, тем острее будет возникать вопрос о создании таких структур", – добавили в ФВР.

Ранее сообщалось, что в РФ признали потерю контроля за 28 населенными пунктами Курской области. Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км, всего они взяли около 480 квадратных километров.

Напомним, что координатором "контртеррористической операции" в Курской области РФ назначен Алексей Дюмин – генерал-полковник, помощник кремлевского диктатора Владимира Путина, "герой России" и эксглава Тульской области, который в прошлом командовал силами спецопераций РФ во время захвата украинского Крыма. Дюмин уже выехал на Курщину.

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