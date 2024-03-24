Точно в цель: опубликовано видео удара по Куйбышевскому НПЗ в РФ

В России обнародовали видео попадания одного из БПЛА по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области (РФ). Атака произошла под утро 23 марта.

Ролик снял очевидец удара. Кадрами в воскресенье, 24 марта, поделились Telegram-каналы страны-агрессора.

На видео видно полет беспилотника самолетного типа. К предприятию он подлетел довольно низко и поразил цель – взрыв четко зафиксирован на камеру.

В это время на российском НПЗ уже что-то горело и дымило – после атаки другого дрона.

Ранее росСМИ писали, что на Куйбышевском НПЗ было возгорание колонны первичной переработки. Производственный цикл из-за этого был остановлен. Пострадавших среди сотрудников нет.

В то же время дроны пытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ (он находится примерно в 10 км от Куйбышевского завода; оба входят в российскую госкомпанию "Роснефть"). Но, предварительно, ущерба технологическому оборудованию указанного предприятия нанесено не было.

Как писал OBOZ.UA, ранее британская газета Financial Times сообщила, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на объекты энергетики РФ. Мол, удары дронов могут привести к повышению цен на нефть в мире и спровоцировать месть Москвы.

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