В России остановили один из НПЗ после прилетов 23 марта. Фото

Страна-террорист Россия приостановила работу нефтеперерабатывающего завода Куйбышевский в Самарской области. Накануне этот объект был атаковали беспилотниками.

Вследствие взрывов на предприятии повреждена одна из установок. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Взрывы в Новокуйбышевске Самарской области РФ прогремели в ночь на 23 марта. Россияне пожаловались, что это была уже 12 атака на нефтеперерабатывающие предприятия в России за последние три недели.

Позже в РФ пожаловались, что на НПЗ Куйбышевский в результате атаки была выведена из строя установка АВТ-4. Следственно, производственный цикл завода остановлен.

Основным видом деятельности Куйбышевского НПЗ является переработка нефти. Предприятие входил в группу ПАО "Роснефть". В ассортименте выпускаемой Куйбышевским НПЗ продукции более 20 наименований нефтепродуктов. Основные из них: бензины, дизельное топливо, сжиженный газ и сера.

Напомним, в ночь на 23 марта в Самарской области России вспыхнул Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители заявили, что перед пожаром слышали звуки беспилотников – раздались два взрыва.

Ранее сообщалось, что в Самарской области России группа диверсантов пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевку. Та же ДРГ устроила атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.

Как сообщал OBOZ.UA, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вряд ли смогут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Ведь если российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынке просто появится больше нефти из России.

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