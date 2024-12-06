Путинское руководство одним из своих достижений декларирует массированный возврат на мировую арену в качестве глобального игрока. Намереваясь догнать, а может и перегнать СССР, по доминированию в самых разных частях света. Здесь и постсоветское пространство, и Ближний Восток, и Африка с Латинской Америкой.

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Везде в указанные регионы РФ заходила с помпой, и стандартными предложениями: военные гарантии в обмен на ресурсы или политическую лояльность. Схема работала пока у Москвы были накопления тучных 2000-х, но война против Украины в итоге подорвала возможности Кремля. Финансовые запасы, оружейные арсеналы, банды наемников небесконечны, и по мере их исчерпания испаряется российское влияние.

В результате ослабления самой Москвы происходят процессы распада сети пророссийских режимов, а также учащение отказов от российского покровительства. Если говорить о втором случае, то следует упомянуть фактический выход Армении из ОДКБ. Премьер Пашинян заявил, что его страна по сути считает себя вне военного блока, ведь отношения с РФ прошли точку невозврата. Глава российского МИД Лавров назвал данный акт суверенным решением, подчеркнув: двери ОДКБ для армян никто не закрывает. Ереван в рамкам данной организации впал в состояние кота Шредингера. Появился опасный прецедент, когда в ОДКБ завелись мертвые души. Армянскому примеру могут последовать и другие попутчики Москвы, к примеру Казахстан, который переориентируется на Китай и Турцию.

Драматичные для Путина процессы протекают в Грузии. Здесь из-за сворачивания курса на евроинтеграцию со стороны пророссийских лоялистов из "Грузинской мечты" вспыхнули общенациональные протесты. Требования масс связаны отменой результатов октябрьских выборов в парламент, которые прошли с нарушениями, а фальсификации исказили результат. Грузины идут на протест, не имея четко оформленного ядра лидеров, пока это неструктурированное движение за свободу и отказ от российского диктата. В Кремле крайне боятся победы безлидерской грузинской революции, ведь она способна воодушевить подобное восстание внутри России. Вероятно с этим связаны телодвижения отдельных прокремлевских политтехнологов, направленные на запуск досрочных выборов в Госдуму в 2025 году.

Помимо Армении и Грузии, выпадающих из российской орбиты влияния, еще более катастрофичные для РФ события происходят в Сирии. Под натиском сил повстанцев армия Асада оставила Алеппо, а 5 декабря бежала из Хамы. Темпы утраты сирийским диктатором контроля над ситуацией столь интенсивны, что ни российские ВКС, ни иранские подкрепления не могут гарантировать Асаду удержание кормила власти. После Хамы острие направления атаки антиправительственных войск направлено на Хомс. Если он падет, то Дамаск будет отрезан от Латакии, где размещены российские военные базы. Их дальнейшая судьба будет под вопросом, соответсвенно все российское влияние на Ближнем Востоке схлопнется также быстро, как и на Южном Кавказе. Далее настанет череда и стран Африки логистическое сообщение с которыми пролегает через Сирию.

Для сохранения своей современной недоимперии Кремлю срочнейшим образом нужно перекидывать наемников в Сирию, однако где брать людской ресурс, дабы не обвалить фронт в Украине российские генералы без понятия. Вероятно вся эра российского гегемонизма клонится к закату. Во многих узловых звеньях путинской машины агрессивной геополитики произошли поломки и вся она несется к точке невозврата.