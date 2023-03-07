Террорист Жучковский рассказал о катастрофических потерях России и размечтался 'все для фронта, все для победы'

Российский террорист, известный вербовщик наемников в "ДНР" Александр Жучковский пожаловался на то, что страна-агрессор Россия несет на войне в Украине очень большие потери. В то же время боевик заявил, что гробы оккупантов якобы "изменят Россию".

Видео дня

Об этом он написал на своем канале в Telegram в понедельник, 6 марта. Он процитировал слова российского пропагандиста Дмитрия Бастракова, который находится в Ростове, где происходили похороны захватчиков.

По словам Бастракова, он наблюдал "бесконечные Уралы с телами".

"Вот вроде всякое видал. Но это пизд*ц. Бесконечные Уралы (Урал – грузовой автомобиль. – Ред.) с телами. Бесконечные", – сказал он.

При этом террорист Жучковский сказал, что не смотря на то, что оккупационная армия страны-агрессора несет огромные потери, воюя с ВСУ, но россияне "в полной мере не осознают масштабы потерь и лишений, пришедших в Россию".

Он размечтался о том, что "беспечное и неосознанное российское общество" якобы еще должно "включится в режим "все для фронта, все для победы".

"Другого выхода нет – все это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию", – написал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант рассказал о реальной обстановке на передовой в Украине. Он пожаловался на командование и сказал, что их "закинули в ад". По словам захватчика, который находится на Харьковщине, таких боев он не видел даже во время войны в Чечне.