Был преданным другом Украины: умер американский режиссер Аарон Кауфман, который в феврале 2022 года остался в Киеве с Зеленским

Американский режиссер фильмов "Суперсила", "Мачете" и "Город грехов" Аарон Кауфман умер в четверг, 17 октября, в Лас-Вегасе, США, в возрасте 51 года. У мужчины, который поддерживал Украину в войне и снял фильм о президенте Владимире Зеленском, произошел сердечный приступ.

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Журнал Variety сообщает, что смерть подтвердил продюсер Чад Верди, ранее сотрудничавший с режиссером. Аарон Кауфман наиболее известен работой над фильмом "Суперсила", получившей телевизионную премию "Эмми". Ради этой документалки режиссер в феврале 2022 года жил в Украине под обстрелами и проводил время с Владимиром Зеленским. Он приезжал в Киев за несколько недель до полномасштабного вторжения России и решил некоторое время не возвращаться в США.

Источник отмечает, во время работы над "Суперсилой" Аарон Кауфман не ставил своей целью снимать фильм о войне. Его целью было изобразить развитие Владимира Зеленского от популярного юмориста до его заявления об отказе уехать за границу в начале полномасштабной войны, чтобы не покидать свой народ оккупантам.

Майк Симпсон из агентства WME, работавший с режиссером над речью Зеленского на "Золотом глобусе 2023", обратил внимание на преданность Кауфмана и его желание подробнее рассказать миру об Украине, "даже если это означало, что он рискует своей жизнью".

"Аарон, находившийся в Киеве в течение нескольких недель до начала вторжения, написал мне, что они с Шоном Пенном только что прошли 50 миль (80 км) от Львова до польской границы, и что фильм приобретает совершенно новое содержание. Я никогда не забуду страсть и храбрость, с которой Аарон помогал донести послание Украины до мировой аудитории", – рассказал Симпсон.

В центре сюжета документального фильма "Суперсила" актер Шон Пенн, который едет в Украину во время великой войны, чтобы узнать больше об экс-актере комедии Владимире Зеленском, который в 2019 году стал президентом страны. Аарона Кауфмана в кадре этих разговоров нет, ведь именно Пенн позже посетил Украину для записи интервью.

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