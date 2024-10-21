В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту: первые подробности. Видео
В Судане сбили российский тяжелый военно-транспортный Ил-76. Самолет вез оружие сепаратистам из ОАЭ. На борту находились граждане РФ.
О сбитом самолете сообщили российские СМИ. А в сети обнародовали видео с места падения сбитого самолета.
На месте падения сбитого самолета обнаружили документы граждан РФ. Среди них – удостоверение главного инженера компании Airline Transport Incorparation FZC Виктора Гранова, а также паспорт пилота. Как утверждают СМИ, все члены экипажа погибли.
Грузовой самолет с россиянами на борту сбили на западе Судана. Посольство окупантов выясняет обстоятельства инцидента. В ведомстве жалуются, что ситуация усугубляется тем, что зона аварии находится в охваченном боями Дарфуре.
Ответственность на себя взяли мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Российские паблики опубликовали соответствующее видео.
Самолет был сбит в районе Малха, Северный Дарфур, он перевозил поставки для сепаратистов RSF. Об этом сообщил портал Sudanwarmonitor, отслеживающий военную ситуацию в стране.
Издание пишет, что суданские сепаратисты по ошибке сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян. Сбитый Ил-76 как раз перевозил поставки для сепартистов RSF. По одной из версий на борту было оружие.
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