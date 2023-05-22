'Терпим?' Россияне устроили истерику из-за взрывов в Белгородской области: губернатор попытался успокоить

Жители государства-террориста России устроили истерику из-за взрывов в Белгородской области. В самом областном центре уже объявили воздушную тревогу и заметили в небе БПЛА.

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При этом местные чиновники никак не комментируют ситуацию. Об этом россияне пишут в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне пожаловались, что им приходится терпеть громкие взрывы и наблюдать, как над их головами летают дроны. При этом граждане РФ задались риторическим вопросом о том, куда делась хваленная противовоздушная оборона и почему молчат представители власти.

Также жители России испугались сообщения по радио, в котором их призывают эвакуироваться в безопасные районы. Некоторые выдали, что российская власть должна была давно начать эвакуацию из Белгородской области, но на деле россияне не могут получить никаких толковых ответов от чиновников.

Спустя некоторое губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков все же объявился и решил успокоить россиян. Он призвал граждан РФ не верить сообщениям об эвакуации и оставаться на местах.

"Сейчас вижу идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Щебекинского округа. Это вранье, это нет. Будет ухудшение, будет улучшение, мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим", – выдал Гладков.

Кроме того, в сети опубликовали видео из Белгорода, в котором включили сигнал воздушной тревоги. Также в соцсетях распространили видео с беспилотником, который якобы пролетал над Белгородской областью.

В то же время россияне утверждают, что очень громкие звуки взрывов слышали в таких населенных пунктах как Грайворон, Козинка, Новостроевка и другие.

Напомним, российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Ранеее в России заявили об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области. Бой якобы идет у деревни Дроновка. С обеих сторон задействована военная техника, в небе заметили дроны.

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