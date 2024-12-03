Жены российских военных продолжают жаловаться на беззаконие в вооруженных силах РФ. По их словам, командование оккупационной армии не оказывает своим солдатам должной медицинской помощи после ранений и фактически отправляет на верную смерть.

Видео дня

Видео с заявлением одной из россиянок обнародовал российский антивоенный телеграмм-канал "Сеятель ветра". По словам женщины, ее муж, получивший контузию и многочисленные осколочные травмы рук и ног, ни разу не получал должной медицинской помощи или отпуска для лечения.

Медики советовали ему операцию из-за неправильного срастания костей и выдали направление на консультацию по месту жительства. Однако в тот же день командование его снова отправило на боевое задание.

Впоследствии оккупанта снова направили в больницу, однако там его без осмотра и военно-врачебной комиссии сочли годным к службе. По словам женщины, после этого ее супруга отправили на задание в наручниках и забрали телефон. Сейчас она не имеет с ним связи.

"Телефон забрали. Вывели на боевое задание в наручниках. На данный момент я не знаю где он, что с ним и жив ли он вообще. Я прошу помочь мне добиться справедливости по отношению к моему мужу", – жалуется россиянка.

Примечательно, что российские Z-патриоты не обращают внимания на это жестокое истребление русских солдат и не выражают возмущения по этому поводу. В России, похоже, жизнь их солдат никого не беспокоит, кроме близких родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, российские женщины начали активно искать способы отправить своих мужчин на войну в Украину. Один из Telegram-каналов России проанализировал статистику поисковых запросов в системе "Яндекс" и обнаружил, что в 2024 году россиянки все чаще интересуются, как направить своего мужа или бывшего в зону боевых действий.

Напомним, что российское командование, вероятно, ввело ограничение на использование военными армии РФ личного и волонтерского транспорта на войне в Украине в рамках централизации сил. По словам российского милблогера, в ночь с 26 на 27 ноября военные получили аудиосообщения с угрозами наказания за использование незарегистрированных транспортных средств.

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