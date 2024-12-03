Количество запросов выросло более чем в 20 раз: россиянки стали чаще искать, как отправить мужа или бывшего на 'СВО'

Российские женщины активно начали искать способы, как отправить своих мужчин на войну в Украину. Один из Telegram-каналов страны-террориста России изучил статистику запросов в поисковой системе "Яндекс" и обнаружил, что в 2024 году россиянки чаще интересуются, как отправить мужа или бывшего партнера в зону боевых действий.

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Об этом сообщает одно из росСМИ. Чаще всего такую информацию ищут жители Поволжья, Сибири и Центральной части России.

Отмечается, что во второй половине 2023 года запрос "как отправить мужа на войну/СВО" российские пользователи вводили примерно 200 раз в месяц. В 2024 году количество таких запросов возросло более чем в 20 раз – до около пяти тысяч в месяц.

Сообщается, что эту тенденцию связывают с увеличением региональных и федеральных выплат за заключение контракта с Минобороны. В этом году власти во всех российских регионах хотя бы раз повышали размер таких начислений. В среднем единовременная региональная выплата возросла в 5,3 раза, достигнув почти 900 тысяч рублей.

РосСМИ отмечают, что запросы "отправить бывшего на СВО" стали популярны именно в октябре и ноябре. Другое российское издание добавляет, что формулировка "отправить бывшего на войну" фиксировалась в поисковых запросах еще весной 2023 и 2024 годов. Тогда количество таких запросов составляло 5,3 тысячи и 4,2 тысячи соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 1 декабря подписал принятый ранее Госдумой закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Он предполагает выделение на военные нужды в следующем году рекордных 13,5 триллиона рублей: это более 40% всех расходов страны.

На войну Кремль намерен потратить больше, чем на здравоохранение, образование, соцполитику и национальную экономику, вместе взятые, деньги же российские власти намерены получить путем тотального увеличения налогов.