Танку 'Чмоня' на параде присвоили номер утопленного крейсера 'Москва'. Фото 'чуда техники'

На параде в честь Дня победы, который прошел в Москве в понедельник, 9 мая, заметили настоящее "чудо техники". Это был советский легкий танк Т-18 (МС-1) 1920-х годов.

В соцсетях эта единица техники произвела настоящий фурор и породила множество мемов. Пользователи писали, что она похожа на гибрид танка и пулемета.

Т-18 сразу же окрестили танком "Чмоня" – так в сети ранее прозвали пленного оккупанта из Горловки Андрея Рязанцева, плачевный внешний вид которого продемонстрировал всю суть "второй армии мира".

"Чудо техники. Для Чмони нашли танк", "Оказывается, в мире военной техники РФ есть свой "Чмоня", – писали в сети.

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Кроме того, комментаторы подметили, что танку "Чмоня" присвоили номер 121 – такой же, как у потопленного украинской армией российского крейсера "Москва".

"Те, кто готовили танк "Чмоня" к параду, обладают тонким чувством юмора. На башне танка нарисовали бортовой номер утопленного крейсера Москва", – написал комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети обратили внимание на то, как выглядел президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время парада 9 мая в Москве. Они отмечают, что он казался невеселым и неуверенным в себе.

Также они иронизировали над техникой, которую российское военное командование задействовало в параде.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов не появился на параде 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве. Это вызвало волну шуток в сети.