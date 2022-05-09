'Выехал на концерт Кобзона?' Герасимов не появился на параде 9 мая, в сети – волна шуток

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов не появился на параде 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве. Это вызвало волну шуток в сети.

Пользователи предположили, что это связано с его недавним посещением Изюма в Харьковской области, где идут ожесточенные бои. В частности, на отстутствие на параде Герасимова обратили внимание в Twitter MADSTREKOZA.

"Ранее поступали неподтвержденные сообщения о том, что он получил ранения под Изюмом. А может, оно уже сдохло?" – предположил автор.

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Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко тоже заинтересовался причиной отсутствия начальника Генштаба на рашистском торжестве.

"Ой, а шо это на параде позора Валерия Герасимова не было? Застрял в пробке – не успел? В Изюмской пробке", – предположил он.

"В принципе, как я и говорил, парад позора показал, что Валерий Герасимов как минимум тяжело ранен, как максимум – выехал на концерт Кобзона", – считает Коваленко.

"Так у него одно ранение в голень, второе в ж*пу. Ни стоять, ни сидеть не может, а лежа на животе как-то неприлично", "Скорее п**дят его в подвале на Лубянке", – подхватили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвердили информацию о взрыве в Изюме в районе штаба 2-й общевойсковой армии РФ. Вследствие взрыва погибло много оккупантов, относящихся к высшему офицерскому составу путинской армии. Именно там размещалась ставка начальника российского Генштаба Герасимова, который на днях прибыл в Украину, чтобы лично руководить наступлением на Донбассе.