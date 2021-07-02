В России пытались убить активиста, который пожаловался Путину на мусорный полигон

В Тамбовской области (РФ) утром в четверг, 1 июля, пытались убить активиста Романа Герасимова, который во время "прямой линии" с президентом России хотел попросить Владимира Путина не допустить строительства в регионе мусорного полигона. Мужчину попытались вытащить из авто и нанесли несколько ножевых ранений, а против членов семьи пострадавшего применили слезоточивый газ.

Telegram-канал Baza пишет, что инцидент случился примерно в 08:10 у ворот собственного дома пострадавшего в селе Березовка.

На мужчину, который был в авто сам, напали неизвестные. На шум из дома выбежали сын и супруга активиста. Злоумышленники забрызгали членов семьи Герасимова из газового баллончика, а самому мужчине нанесли три ножевых ранения: в область сердца, живот и ногу. Мужчине удалось выжить.

Напавшие скрылись на автомобиле без номеров, который, вероятно, ранее угнали – транспортное средство нашли недалеко от места нападения.

По словам врачей, жизни Герасимова полученные травмы не угрожают, однако нужно сделать дополнительные обследования.

Как пишет ИА "Онлайн Тамбов.ру", ссылаясь на родственников общественного активиста, на мужчину в авто напали трое неизвестных, выскочив из-за кустов.

Когда Герасимов вместе с другими неравнодушными рассказал сотрудникам "прямой линии" о проблеме региона, ему ответили, что вопрос поставлен на особый контроль.

С Герасимовым связались из редакции и попросили быть готовыми выйти в эфир, однако непосредственно в день пресс-конференции Путина в селе отключили интернет. Кроме того, в день эфира Герасимову порезали колесо автомобиля.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Путин во время "прямой линии" говорил с телевизором – здоровался и задавал вопросы спикерам, обращения которых были записаны заранее.

Он также заявил, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление", и сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.

Более детально о пресс-конференции главы страны-агрессора, которую транслировали в прямом эфире в среду, 30 июня, – читайте в нашем материале по ссылке.