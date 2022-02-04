Такого позора давненько не было. Ну, что? Висит система. Зависла намертво. Уже более, чем сутки вся карательная машина путинизма, беспощадная и пафосная демонстрирует бессилие и робость. Заткнулись депутаты ГД, которые обычно клеймят оступившихся товарищей по партии. Безмолвствует

"великий инквизитор" Бастрыкин. Стараясь не шуметь, грустно вздыхает прокуратура. Помалкивают пропагандоны и штатные моралисты. Притихли клеймители экстремизма, сажатели 13 летних мальчишек, обличители попок и выискиватели туманных намеков. Скисли борцы за законность и нравственность. Заглохли жирики, хинштейны и даже юная Мизулина. Никто не знает, как быть и как реагировать на публичные заявление руководства Чечни о намерении отрезать головы не угодившим им гражданам РФ. Ситуация невероятная, безвыходная, и доказывающая, что т.н. Закон в РФ - импотент, поджимающий хвост перед любой силой, любой реальной решительностью.

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