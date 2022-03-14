Сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к дверям ресторана McDonald's в знак протеста против ухода сети из РФ. Фото

Сын известного российского художника-символиста Никаса Сафронова Лука Затравкин приковал себя наручниками к двери закрытого из-за санкций ресторана McDonald's в Москве. 32-летний парень, весом свыше 2,5 центнера, заявил, что в его жизни произошла глобальная несправедливость, а лишение американского фастфуда делает его несчастным.

Свою позицию он объяснил журналистам подконтрольного Кремлю агентства "РИА". Затравкин заверил, что он впервые в жизни нарушил закон, но причина настолько болезненная, что иначе он поступить не мог.

"Полицейские оформили протокол и выписали мне штраф за мелкое хулиганство. Я готов его заплатить. Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно", – возмущен наследник живописца.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне закрытия всей сети ресторанов McDonald's, россияне выстроились в огромные очереди, чтобы напоследок насладиться западным лакомством.

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