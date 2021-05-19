Священника РПЦ потребовали лишить сана из-за танца в гей-клубе. Видео из Tik-Tok

В Санкт-Петербурге разразился настоящий скандал, когда в сеть попал видеоролик, на котором мужчина, внешне похожий на священника РПЦ и профессора кафедры философии в РГПУ им. А Герцена Кирилла Кожурина, раскрепощенно себя ведет в одном из гей-клубов города. На себе мужчина держит молодого парня, потом целует его в обнаженный живот.

Видео опубликовано в Телеграм-канале "Мурзилка", где, несмотря на плохое качество изображения, авторы ролика не подвергают сомнение личность героя. Скандальные кадры взяты из социальной сети Tik-Tok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На фото - философ, богослов, духовный наставник Пружинской старообрядческой общины, профессор кафедры философии РГПУ – Кирилл Яковлевич Кожурин. А на видео, да, тоже он", – пишут авторы поста.

Руководство РПЦ в Санкт-Петербурге уже отреагировало на данный инцидент, но куда более молниеносной оказалась реакция родителей студентов с кафедры Кожурина.

"Все с этого видео взбудоражились и призывают мужика очень срочно уволить. Ну да, лучше, конечно, когда к вашим пиз*юкам будут шаловливые руки на исповеди лезть", – заключили в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из московских храмов РПЦ священник напал с кулаками на прихожанина из-за того, что тот сфотографировал иконостас.