Блог | Георгий Кунадзе: Существование путинского режима исключает какие-либо гарантии безопасности Украины

ПРАВДА И ТОЧКА

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ПРОЛОГ

Эпизод 1. Осенью 1995 года в Сеул, где я тогда работал, приехал с визитом высокий представитель ЕС, имени которого я, увы, не запомнил. Зато один из фрагментов его выступления перед аккредитованными в Корее иностранными послами помню до сих пор. "Победив Россию в Холодной войне, – заявил высокий представитель ЕС, – мы должны сделать все для того, чтобы подобного больше никогда не повторилось". Дождавшись конца его выступления, я попросил слова и сказал примерно следующее: "Проигравшим в Холодной войне был коммунистический СССР, в то время как вставшие на путь демократии Россия и другие постсоветские страны могут по праву считаться в этой войне победителями наравне со своими друзьями и партнерами на Западе". Вечером того же дня на приеме, устроенном в его честь, высокий представитель ЕС принес мне свои извинения за не вполне корректное отождествление новой России с СССР.

Эпизод 2. Два года спустя я вернулся в Москву и наш новый министр, мой первый учитель Евгений Примаков предложил мне пост посла по особым поручениям по делам СНГ. Приняв это интересное предложение, я вышел из кабинета министра с поручением представить ему записку со своим видением политики России на постсоветском пространстве. Что в скором времени и сделал.

"России в ее объективно стесненных обстоятельствах, – писал я, – было бы трудно, аморально и, по сути, контрпродуктивно пытаться навязать свою волю бывшим советским республикам. Но как крупнейшее постсоветское государство, разделяющее ценности современной западной демократии, Россия могла бы помочь им последовать ее примеру. Избегая языка диктата и учитывая национальную специфику каждой из этих стран".

Передав свою записку в секретариат министра, я ждал беседы с ним. Она, однако, не состоялась: через какое-то время мне просто сообщили, что министр мои соображения не разделяет. В итоге послом по особым поручениям по делам СНГ я не стал, и весь следующий месяц провел без дела, сидя в огромном кабинете и размышляя о внешней политике России. Плодом этих размышлений стала большая статья. Закончив которую, я понял, что смогу ее опубликовать не раньше, чем выйду в отставку. Так и сделал.

Ну а Россия, возмечтавшая о реванше за поражение СССР в Холодной войне, постепенно свернула как раз на тот путь, который представлялся мне тупиковым. И в итоге, уже в путинское время оказалась на грани национальной катастрофы.

О ТАРАКАНАХ В РУКОВОДЯЩИХ ГОЛОВАХ

Сегодня, с ужасом наблюдая за тем, что творит Россия на земле Украины, я не перестаю упрекать себя за былую наивность и неуместный идеализм. Но что толку? Поезд демократии давно ушел, а сорвавшаяся с тормозов Россия на всех парах несётся вспять, в темное прошлое, в котором уже нет места даже для коммунистической утопии, c грехом пополам сдерживавшей порой хищнические инстинкты советских вождей. Новое поколение постсоветских вождей, лживых, корыстных и жестоких людей, не сдерживает ничего. Ну а оболваненный чудовищной пропагандой постсоветский народ ликует и поёт. Или просто помалкивает: не нашего мол ума дело. И нет, кажется, силы, способной остановить этот дикий процесс добровольного саморазрушения.

Время от времени мне приходится отвечать на, несомненно, главный сейчас вопрос о том, когда и чем закончится русско-украинская война, стыдливо именуемая у нас "специальной военной операцией". Как человек сугубо штатский положение на фронтах я комментировать не стану. Замечу лишь, что российские источники из всех утюгов рапортуют об успехах армии вторжения и о ее грядущей победе, в то время как нероссийские – сообщают ровно об обратном. Принято говорить, что первой жертвой любой войны всегда становится правда. Может оно и так, однако в данном конкретном случае едва ли не любая правда – факта, тенденции, права, морали – целиком на стороне Украины. Нравственную победу она уже одержала, ее военная победа более чем вероятна, но вот политическая еще далеко не предрешена.

В связи с этим вопрос, что считать политической победой? Изгнание оккупантов с земли Украины с восстановлением тех границ, которые она имела на момент роспуска СССР? Выработку эффективных гарантий безопасности Украины, позволяющих не допустить новых посягательств на ее суверенитет и территориальную целостность со стороны России? Искреннее и деятельное раскаяние последней за учиненные злодеяния? Запуск процесса примирения двух этнически близких народов, обреченных жить бок о бок? Ответы на эти вопросы у многих из нас имеются. Но время ответить на них еще не пришло. Да и снова впадать в наивность и неуместный идеализм неловко. Так что пока дела чисто военные.

Начну с России. Ей, конечно, не до жиру: спасти бы лицо главнокомандующего и его бесславный режим. За достижение этой "священной" цели он готов щедро платить жизнями тысяч своих солдат. Так и будет гнать их на убой, пока совсем не кончатся. Но годных для фронта мужчин в России все еще полно, а посему война вполне может приобрести позиционный характер. Глядишь, какой-нибудь вольнодумствующий российский автор из числа "иностранных агентов" сочинит роман под знаковым названием "На западном фронте без перемен". Уныние, усталость и растущее раздражение "дорогих" и "недорогих" россиян будут ему обеспечены. Впрочем, лица своего главнокомандующий, скорее всего, не спасет и в итоге сбежит невесть куда, уцелевшие солдаты вернутся домой, а тот же российский автор напишет еще один роман под не менее знаковым названием "Возвращение". И история России пойдет по новому кругу. Неизвестно куда и зачем.

Победа Украины тоже требует осмысления. Дело в том, что даже освобождение всех захваченных Россией украинских земель искомой победе не равноценно. Так называемый "корейский вариант", о котором сейчас вспоминают как о модели для украинского урегулирования, для этой цели явно не подходит по чисто "техническим" причинам. "Корейский вариант" – то есть перемирие вместо мира и линия демаркации вместо полноценной границы – по сути дела ничего не обещает, кроме перманентной напряженности и регулярных вооруженных конфликтов. При этом протяженность линии демаркации в Корее не превышает 250 километров. Сама же линия демаркации – укрепленная демилитаризованная полоса шириной в 4 километра, вплотную к которой придвинуты едва ли не все войска и вооружения обоих корейских государств. Протяженность границы между Россией и Украиной раз в десять больше, около 2,5 тысяч километров. Чтобы прикрыть такую границу Украине никаких войск и вооружений не хватит. Главное, однако, даже не в географии: само существование путинского режима в принципе исключает какие-либо гарантии безопасности Украины.