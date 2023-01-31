'Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили': Лавров посетовал, что Украина использовала Минские договоренности для подготовки к войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обвинил Запад в подготовке полномасштабного вторжения в РФ. Подготовку к подобной войне якобы подтвердили все участники Минских соглашений 2014 года.

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Слова чиновника транслируют СМИ. Лавров выступил на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Политики в ходе построения тесных дипломатических отношений решили затронуть тему войны в Украине. То, что устроила Россия на территории соседнего государства, "не налазит на голову" даже африканским партнерам Москвы.

"Западные страны много лет вскармливали режим для того, чтобы готовить войну против России, в чем сейчас откровенно признались подписанты минских договоренностей – бывший президент Украины Порошенко и бывшие руководители Германии и Франции госпожа Меркель и господин Олланд", – поспешил объясниться Лавров, чтобы не утратить последних союзников на международной арене.

Напомним, что Лавров находится в дипломатическом туре в Африке. Здесь страны третьего мира встречают нового дипломатического союзника из Москвы с танцами и ритуальными угощениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не впервые, когда одиозный министр российского МИД обвинил Запад в развязывании войны в Украине. Лавров без умолку твердит, что все это часть многолетней подготовки США и их союзников к глобальной гибридной войне против России.

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