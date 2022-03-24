Суд в Москве признал плакат с надписью "Фашизм не пройдет" дискредитацией ВС РФ

Екатерина Белоброва
Новости России
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Суд в Москве признал плакат с надписью 'Фашизм не пройдет' дискредитацией ВС РФ
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В Москве гражданскую активистку Анну Кречетову решением Тверского суда оштрафовали на 50 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом. На плакате москвички правоохранители усмотрели подозрительную надпись "Фашизм не пройдет".

В результате столичный суд признал подобный лозунг дискредитацией российских военнослужащих, которые проводят в Украине так называемую спецоперацию, а проще говоря, развязали кровопролитную войну. Об этом сообщила пресс-служба ОВД Москвы.

"Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным силам Российской Федерации и публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ", – указано в решении суда.

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