Суд Москвы продлил арест Гиркина еще на три месяца: будет сидеть в СИЗО до 18 декабря

Военный преступник, экс-глава боевиков на Донбассе в 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков), задержанный в России по статье уголовного кодекса за экстремизм, отправлен в СИЗО еще на три месяца. Мещанский районный суд Москвы решил продлить меру пресечения для отставного полковника, который всю дорогу системно и жестко критиковал диктатора Владимира Путина и все военное руководство РФ.

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Об этом сообщили российские СМИ. В зале суда традиционно присутствовали сотрудники прессы, которые преимущественно подчиняются режиму Москвы и освещают события однобоко.

Напомним, военный преступник был задержан российскими силовиками 21 июля. В Кремле распорядились возбудить против своего давнего пособника уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Буквально за несколько дней до задержания Игорь Гиркин отметился жесткими выпадами в адрес Путина и его предполагаемой гражданской жены Алины Кабаевой. Он назвал кремлевского фюрера ничтожным и трусливым бездарем, а гимнастку – слабой характером и не очень умной женщиной.

В день задержания военный преступник и экс-главарь террористов "ДНР" был отправлен под стражу в Москве. Его дело получило широкий резонанс как в самой РФ, так и за ее пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стрелков содержится в следственном изоляторе Лефортово в Москве. Он не жалуется на условия содержания и не желает общаться с правозащитниками. Его поместили в двухместную камеру с телевизором и холодильником, а также доступом к библиотеке.

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