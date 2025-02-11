'Структурный вызов': разведка Британии рассказала о проблеме, с которой сталкивается Россия на фоне больших потерь в войне

Россия столкнулась с серьезной проблемой старения и сокращения населения. И на фоне развязанной руководством РФ войны против Украины демографический кризис еще больше усугубился.

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Исправить ситуацию российские власти безуспешно пытаются путем стимулирования россиян к увеличению рождаемости и репрессивным действиям в отношении тех, кого чиновники заподозрят в "пропаганде бездетности". Об этом говорится в новом своде Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка обратила внимание на первый на оккупированных территориях Украины случай, когда российский суд осудил человека за "пропаганду бездетности". К штрафу в размере 50 тысяч рублей приговорили жительницу временно оккупированного Севастополя.

Бороться с "чайлдфри" на уровне государства в России начали с ноября 2024 года, когда российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете "пропаганды идеологии бездетности". За это "преступление" установлено наказание в виде штрафов до 400 тысяч рублей (около 4,1 тыс. долларов) для физических лиц и до 5 млн рублей (около 51 тыс. долларов) для организаций. Все это стало очередным этапом расширения репрессивных полномочий государства.

"Закон почти наверняка призван частично решить серьезную демографическую проблему старения и сокращения населения России. Это еще больше подчеркивается эмиграцией примерно 1,3 миллиона россиян с момента вторжения в Украину, включая многих более молодых и хорошо образованных, а также значительные потери россиян", – пояснили в пресс-службе.

Впрочем, констатируют в МО Британии, ни усиление репрессий, ни попытки стимулировать рождаемость в РФ желаемого результата российским властям не принесут, по крайней мере, в ближайшем будущем.

"Демографические проблемы – долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее разведка Британии оценила ситуацию с военными базами РФ в Сирии. Там считают, что Россия, вероятно, продолжит переговоры с новым правительством Сирии о будущем своих военных баз и будет активно взаимодействовать с Дамаском. Однако Москва находится в более слабой позиции, а из-за войны против Украины ее интересы на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке оказались подорваны.

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