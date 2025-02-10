Разведка Британии оценила ситуацию с военными базами РФ в Сирии

Россия, веротяно, продолжит переговоры с новым правительством Сирии о будущем своих военных баз и будет активно взаимодействовать с Дамаском. Однако Москва находится в более слабой позиции, а из-за войны против Украины ее интересы на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке оказались подорваны.

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Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, обнародованном на странице ведомства в соцсети X. Как отмечается, 28 и 29 января российские торговые суда "Спарта II" и "Спарта" покинули Тартус – стратегически важную военно-морскую базу РФ в Сирии.

Вероятнее всего, два торговых судна возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования вдали от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМФ России, говорится в сводке.

В британской разведке указали, что переговоры между представителями правительства РФ и правящей администрацией Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) относительно будущего российских баз, скорее всего, продолжаются.

В ведомстве полагают, что Россия, веротянее всего, продолжит активно взаимодействовать с правительством повстанцев с целью развития связей и продвижения себя в качестве выгодного партнера.

"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, среди которых, вероятно, есть и враждебность сирийского руководства по отношению к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого в настоящее время укрывает Россия", – говорится в отчете.

В разведке Британии добавили: хотя война против Украины остается главной заботой России, сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье, очевидно, останется для Москвы стратегическим приоритетом, позволяя ей проецировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизила ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подорвав стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны в новом правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра допустил сохранение военных баз РФ, однако намекнул, что условием может стать выдача экс-президента Башара Асада, получившего убежище в РФ. По его словам, новое возможное соглашение с Москвой должно соответствовать интересам Дамаска.

Ранее СМИ сообщили, что попытки России договориться с новыми властями Сирии о сохранении военных баз зашли в тупик. По итогам переговоров правительство повстанцев потребовало от Москвы признать "прошлые ошибки" и выплатить компенсацию. А новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости экстрадиции Башара Асада.

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