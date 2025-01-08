Пожар виден в Саратове: в атакованном дронами российском Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Видео

В городе Энгельс Саратовской области РФ, где в ночь на среду, 8 января, раздавались взрывы, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что пожар на атакованом беспилотниками предприятии продолжается, причем площадь охваченной пламенем территории растет, и огонь видно даже в областном центре.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поначалу отрицал факт пожара, но уже сейчас признает, что "предприятие в Энгельсе продолжает гореть и дым затянул половину города". Он также подтвердил факт смерти двух пожарных.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, в Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации", – отметил чиновник.

Бусаргин добавил, что еще один пожарный был госпитализирован, поэтому губернатор поручил подчиненному "министру" держать оказание пострадавшему медицинской помощи на особом контроле.

Интересно, что словам Бусаргина жители города уже не верят, потому что ранее чиновник отрицал очевидный факт пожара. В настоящее время губернатор утверждает, что "в Энгельсе в районе вспышки берут пробы воздуха", и якобы "превышение загрязняющих веществ не зафиксировано".

Но люди такими утверждениями возмущены, потому что в городе, даже несмотря на темную часть суток, хорошо виден густой черный дым, дышать которым невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российский Энгельс проснулся от взрывов. Город известен прежде всего тем, что поблизости расположена авиабаза ПКС РФ "Энгельс-2". СМИ информировали о мощном пожаре на территории "Комбината Кристалл", где размещены резервуары для топлива.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уже подтвердили поражение нефтебазы "Комбинат Кристалл" в Энгельсе. В результате оккупанты получили серьезные логистические проблемы для своей стратегической авиации, также снизятся их возможности наносить удары по населенным пунктам Украины, отмечают в ВСУ.

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