Столб огня и дыма был виден за километры: в России произошел мощный пожар на газопроводе. Видео

В ночь на 10 марта в Ханты-Мансийском автономном округе России произошел пожар. По словам местных жителей, вблизи поселка Лыхма загорелся газопровод.

Об этом сообщили в российских Telegram каналах. Сияние от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия.

Сейчас изучают причины возникновения пожара, и устанавливается дополнительная информация о возможных пострадавших. Специалисты МЧС и медицинские работники находятся на месте происшествия.

Ранее рядом с поселком Лыхма уже случался серьезный инцидент на газопроводе. В мае 2023 года там произошел взрыв, повлекший смерть двух человек и травмирование трех других.

Ранее в России заявили, что в ночь на 9 марта якобы сбили почти 50 украинских беспилотников. Подавляющее большинство из них, утверждают в государстве-агрессоре, летели на Ростовскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 9 марта, на территории страны-агрессора РФ раздавались взрывы. Неспокойно было в Таганроге Ростовской области, а также в Курске – эти города атаковали неизвестные БПЛА. В Таганроге было более 20 взрывов, вспышка в том числе была видна над аэродромом, очевидцы сообщили о попадании по нему.

Напомним, что в ночь на 7 марта 2024 года раздались взрывы на металлургическом предприятии "Северсталь" в российском городе Череповец Вологодской области.

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