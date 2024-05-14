'Стихийные бедствия могут сыграть роль Чернобыля': Леонов сравнил нынешнюю Россию с СССР накануне распада. Видео

Ситуация в нынешней России очень похожа на ту, которая была в Советском союзе накануне его развала. Все те факторы, которые повлияли на распад СССР, сейчас присутствуют в РФ, нет только Чернобыльской катастрофы, но ее роль играют стихийные бедствия.

Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Александр Леонов в новом выпуске программы Oboz.Talk.

Война

По словам политолога, первым фактором, повлиявшим на развал Советского союза, была война в Афганистане, на которую тратились огромные средства.

"Союзу пришлось выводить войска, потому что война сжирала большие деньги. Чтобы не быть голословным, накануне распада Советский Союз тратил на оборону 30% бюджета", - отметил Леонов.

Нынешняя Россия тратит больше на войну в Украине. Так, в 2023 году РФ потратила на "оборонку" 40% бюджетных средств, отметил эксперт.

"При том, что Советский Союз был более сильной мощью, имел замкнутые циклы производства оружия. В России этого уже нет", – подчеркнул Леонов.

Чернобыль

Авария на Чернобыльской АЭС заставила СССР тратить большие деньги на ликвидацию, на переселение людей, что еще больше подорапло экономику Союза.

В нынешней России роль Чернобыльской трагедии играют стихийные бедствия – наводнения, лесные пожары и т.д.

"Наводнения в России затопили целые области, и это тоже требует вложения денег и помощь людям, которые не оказывают", - отметил эксперт.

Падение цен на нефть

"Сейчас цена на нефть держится, но здесь Украина решила помочь. И удары по российскому НПЗ обладают двойным эффектом. Во-первых, Россия теряет возможность перерабатывать нефть, и она вынуждена будет закупать, и она уже обратилась в Казахстан, зарезервировать 300 тысяч тонн на всякий случай", – объяснил политолог.

По его словам, Россия теперь вынуждена взвешивать, куда отправлять то, что у нее – на войну или в народное хозяйство.

А с другой стороны, на месторождениях нельзя просто "прикрутить краник" и перестать добывать нефть. Поэтому нефть, которую непрерывно добывает Россия, и которую потеряла возможность перерабатывать из-за атак украинских беспилотников по НПЗ, выбрасывают на внешний рынок по демпинговым ценам. Это приводит к тому, что цены на нефть падают.

"И об этом уже тенденции свидетельствуют и говорят, что как раз удары украинских дронов по российским НПЗ приводят к тому, что цены на нефть падают", – отметил Александр Леонов.

Поэтому, если украинские дроны и дальше будут взрывать российские НПЗ, мы станем свидетелями развала российской империи.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Леонов также объяснил логику назначения экономиста Белоусова министром обороны РФ. По его словам, подобные кадровые перестановки в России направлены на поиск внутренних резервов. РФ хочет интенсифицировать все усилия, пока США увязли в предвыборной гонке, а Украина получает американскую помощь с опозданием.