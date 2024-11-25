Новым послом России в США может стать 64-летний Александр Дарчиев директор департамента Северной Америки в МИД РФ, ранее бывший послом России в Канаде. Предыдущего посла России Анатолия Антонова отозвали в октябре 2024 года, он занимал этот пост с августа 2017 года.

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Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на информированные источники. В МИД РФ отметили, что кандидатура была определена давно, но из-за "законодательных ограничений" публичных комментариев по этому поводу не дают.

20 ноября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что кандидат уже избран, и сейчас продолжаются все необходимые процедуры для утверждения и подготовки соответствующего указа.

Александр Дарчиев начал карьеру в МИДе в 1992 году. До середины 1990-х он занимал должность начальника отдела департамента Северной Америки, в 2003 году – заместителем директора департамента. В 2005-2010 годах работал советником-посланником посольства России в США, а с 2014 по 2021 год был послом России в Канаде.

В интервью "Интерфаксу" в 2022 году Дарчиев призвал вернуться к принципу "мирного сосуществования", который использовался во время холодной войны. Он подчеркивал важность избегать навязывания своих ценностей и выражал надежду на возобновление "нормальных" отношений между Россией и США.

Ранее сообщалось, что Россия отозвала из США своего посла Анатолия Антонова – дипломат завершил свою работу в Штатах и вернулся в Москву. Анатолий Антонов возглавлял дипломатическое представительство России в США с 2017 года, тогда же стал постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В структурах МИД он работает с 1978 года.

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