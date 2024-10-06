Россия отозвала из США своего посла Анатолия Антонова – дипломат завершил свою работу в Штатах и возвращается в Москву. Кто займет эту должность вместо него, пока неизвестно.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на российское дипломатическое представительство в Вашингтоне. Там отметили, что Антонов "завершил свою командировку".

Самолет с ним уже вылетел обратно в Россию.

Анатолий Антонов возглавлял дипломатическое представительство России в США с 2017 года, тогда же стал постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В структурах МИД он работает с 1978 года.

В 2011-2016 годах Антонов был заместителем министра обороны, после чего вернулся в дипломатическое ведомство на должность замглавы МИД. Также он работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора разоблачили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

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