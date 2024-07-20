В российском Краснодаре устроили массовые протесты из-за отключения света: полиция приступила к задержанию. Видео

В Краснодаре в РФ из-за долговременных отключений света местные жители устроили массовые протесты. Жители нескольких ЖК перекрыли одну из улиц в микрорайоне Росинского и скандируют: "Дайте свет!".

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Люди утверждают, что сидят без электричества уже почти сутки и доведены до отчаяния. Об этом сообщают в местных пабликах.

В настоящее время в городе продолжается аномальная жара до +40°C. Люди говорят, что отключения света в их домах происходят уже всю неделю и света нет по 12-15 часов. Подвоз воды также не производится, а об отключении заранее никто не предупреждает.

К возмущенным горожанам, перекрывшим дорогу из-за отключения электроэнергии, приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он пообещал, что никуда не уедет с места, пока электроэнергию не дадут.

"Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам будет спокойнее", – предложил он.

Наумов объяснил, что отключение в нескольких микрорайонах связано с аварией на кабеле. Он заявил, что работы по восстановлению продолжаются.

На место также прибыла полиция. После приезда на место мэра полицейские задержали несколько человек. Их поместили в автозаки из-за оскорбления власти.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области РФ страдают от отключения электроэнергии. Проблемы у них начались несколько недель назад. Из-за аномальной жары и атаки украинских беспилотников возник дефицит мощностей. В результате в регионе введены веерные отключения света.