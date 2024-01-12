США ввели новые санкции против России: в списке военные самолеты

Министерство финансов США 11 января дополнило санкционный список страны одной фамилией, двумя единицами военной техники и двумя учреждениями. В частности, под санкции попали два военно-транспортных самолета Ил-76 и один Ан-124.

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Соответствующую информацию предоставил Минфин США. Объяснений по расширению санкционного списка ведомство не дало.

В список включили гендиректора государственной авиакомпании РФ "224 летных отряда" Владимира Михейчика. Вероятно, подсанкционные самолеты Ил-76 и Ан-124 из этого отряда. Кроме них, под санкции попали полигон зенитно-ракетных войск "Ашулук" (Астраханская обл. РФ) и военно-исследовательский комплекс "Владимировка".

224-й летный отряд был создан в 1979 году; этот транспортный авиаотряд занимался перевозкой грузов на войну в Афганистане. Сегодня авиакомпания обслуживает администрацию президента РФ. В отряде два самолета Ан-124-100 "Руслан" и 11 самолетов Ил-76МД.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году СБУ сообщило Михейчику о подозрении в причастности к ведению агрессивной войны против Украины. В числе прочего, его "224 летный отряд" помогал переправлять в Украину вооружение и боевиков группы "Вагнер" с Ближнего Востока.

В Национальном институте экономических исследований считают, что введение санкций является мощным инструментом, который действует на экономическую ситуацию в РФ и ослабляет ее. В то же время любое отыгрывание санкций и их ослабление дает Кремлю очень опасные сигналы, что ситуация может для него улучшиться.

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