Среди приглашенных на выступление Путина заметили бомбившего Чернигов российского пилота Красноярцева. Фото

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. Среди приглашенных на выступлении кремлевского диктатора заметили бомбившего Чернигов российского пилота.

Видео дня

Речь идет о Александре Красноярцеве. Его в начале весны поймали, а затем обменяли на украинских летчиков. Фотодоказательства присутствия пилота на мероприятии появились в Telegram (чтобы просмотреть их, доскролльте до конца страницы).

"Путин выступал сегодня перед убийцами. Буквально. Признанными судом. В частности, в зале присутствовал пилот Александр Красноярцев. Он не только сбрасывал бомбы на головы черниговчан, но и застрелил из пистолета 42-летнего украинца после того, как был сбит и катапультировался. После суда Красноярцева обменяли на 5 украинских пилотов", – сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил эту информацию.

"Это Александр Красноярцев. Его СУ-34 сбили 5 марта над Черниговом. Позже Красноярцева обменяли на нескольких пленных украинских пилотов", – заявил он.

Отметим, Красноярцева обменяли на украинских военнопленных еще весной, но об этом стало известно только в конце сентября

Спустя некоторое время российскому военному преступнику объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

Оккупант знал, что наносит удары по объектам, не являющимся военными целями и что это повлечет за собой гибель и ранение гражданских людей. Такое он делал и до Украины – в Сирии, где Россия бомбила мирные города. При чем Красноярцев сперва заявлял, что не знал о том, что бомбил переполненный людьми город, но потом сказал, что знал, куда сбрасывает бомбы.

Ранее Красноярцев признался, что хладнокровно убил мужчину, который пытался его задержать после катапультирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Красноярцев был сбит над Черниговом 5 марта. Его штурман Константин Криволапов после катапультирования погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!