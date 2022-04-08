Спецназначенцы из РФ, которые воевали в Сирии, отказались штурмовать Мариуполь – разведка

Российские спецназовцы из Екатеринбурга, воевавшие в Сирии, отказались ехать штурмовать Мариуполь. За два дня боев с ВСУ в начале апреля это подразделение потеряло по меньшей мере 30 бойцов убитыми.

Массово отказываются от заключения контракта с последующей отправкой в Украину и резервисты. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Так что в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу" , – отметили в ГУР МОУ.

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Разведчики констатируют: по имеющейся информации, сейчас россияне убегают от предложений подписать контракт с путинской армией, как от огня. В том же Екатеринбурге из 397 кандидатов, списки которых составили в командовании Центрального военного округа РФ, там успели обзвонить 257 человек. Из них категорически от подписания контракта отказались 52 человека, не вышли на связь 203 кандидата и только двое согласились прийти на собеседование.

Об этом стало известно из внутренней отчетности Центрального военного округа РФ по выполнению отбора контрактников в Екатеринбурге. Отбор проходил с 28 марта по 1 апреля. Документ-отчет оказался в распоряжении украинской разведки и выложен в сеть. Ознакомиться с ним можно здесь.

Не лучше ситуация и среди уже мобилизованных в путинскую армию солдат. Они готовы калечить сами себя, лишь бы не идти в бой с ВСУ, где они с высокой долей вероятности погибнут.

В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей – наиболее вероятная причина этих ранений – самоувечья с целью избежания возвращения в зону боевых действий", - рассказывают разведчики об одном из многочисленных фактов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы ОМОНа из Хакасии устроили бунт и отказались воевать против Украины. То же сделали и военные 15-го мотострелкового полка, а также 47-й танковой дивизии РФ.