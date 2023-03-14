Сегодня позволю себе статью на иностранном языке – на русском. Да, именно так и подчеркну – на иностранном. Знать иностранные языки, это не грех, даже норма для развитого человека. Думаю, что в скором времени попробую и короткую статью на английском. На русском, потому что читают из россии, ОРДЛО и даже из "государства в государстве" частной военной компании "вагнер".

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Последнее время я часто пишу о "вагнерах" или, как они себя называют, "оркестрантах".

На это есть много причин, одну я уже называла в этом материале. Остальные, как бы очевидны: определенное крыло, условно, коллективного кремля готовило пригожина на смену увядающему путину.

Из "повара путина", который заведовал кремлевско-озерковским общаком, начали создавать мифический образ владельца "частной военной компании", такого себе сильного, мужественного, справедливого мужика из народа, скажем так, из тюремного народа, что подчеркивает для люмпена особую значимость персоны, который себе ничего, людям – все, а-ля сталин современных дней россии.

Все эти видосики, самолюбование, бравадное "взятие" Бахмута, панибратство с тюремным народом, и постоянные ссылки на "братство, равенство, сильную руку крепкого хозяйственника" и даже "конфликт" с шойгу и кремлем, все это планомерная работа имиджмейкеров по созданию образа справедливого борца за будущее россии, который работает до рассвета, ездит на "жигулях", не имеет гроша за душой, отмотал срок, выбился в люди, защитит слабого, спасет россию.

Если честно, у имиджмейкеров получилось. На россии уже сформировался культ "вагнера", особенно среди молодежи. И по учебным заведениям массово разрастаются молодежные клубы "вагнерок", где молодежь учат убивать и рассказывают о великом отце народов сталине, которого может сегодня на россии заменить пригожин.

Для россиян уже сейчас то, что россия может стать криминальным гетто под руководством зека пригожина, норма, и даже ожидаемо-приветствуемый вариант. Ну, любят русские, чтобы их унижали, держали в страхе, обещали наказать всех виновных, забрать у олигархов и раздать бедным, а еще россияне за то, чтобы снизить количество школ, считая, что для нормального развития общества и страны достаточно ПТУ.

Поэтому многомесячный штурм Бахмута с дичайшими потерями среди мобилизованных россиян, рекрутированных зеков и добровольцев, о котором "вагнера" умалчивают, на россии уже назвали победоносным движением "вагнера", а выступление пригожина, что он будет баллотироваться в президенты Украины, вызвало фурор и возмущение, мол, вы куда, отец народов, нам самим надо!

Второе определенное крыло, условно, коллективного кремля было против пригожина и поддерживает на пост сюзерена кого-то из нефтегазовых олигархов, не зря же на россии начался их массовый падеж.

Но, здесь нюанс, о котором каждодневно говорят в кремлевских кулуарах: условно-коллективная Европа и запад никогда не признают легитимность пригожина-президента и россия, включая бизнес, навсегда окажутся взаперти, а что страшнее, в клетке с "тигром", жадным до денег пригожиным и его "вагнерами", которые без стеснения, будут выбивать деньги у олигархата россии. А вот бизнесмена-олигарха, который бы за мир и все такое, условно коллективная Европа и условно коллективный Запад приняли бы, ну, хотя бы из чувства денежной симпатии и взаимосвязанности бизнесом. Это устраивает многих "кошельков" россии, которые опрометчиво вложились в войну, ожидая сверхприбыли от оккупации Украины, а теперь пытаются спасти бизнес и репутацию.

Но, увы, увы и еще раз увы, коллективный кремль столько вложил в пропаганду ненависти к олигархам, что здесь у определенного крыла возник тупик: президента-олигарха примет условная Европа и Запад, но никогда, никогда не примет охлосо- критическое большинство граждан россии.

Кстати, в выборе российского сюзерена на россии почему-то ссылаются при пример украинского бизнесмена-президента Петра Порошенко, забыв, что он не совсем подходит под определение олигарх, но именно на его примере и развивали пропагандистский сценарий непримиримой классовой борьбы с олигархами, как мировым злом. Поэтому нище-средний класс россии никогда не примет олигарха-президента, даже, если его "выберут" народу, как "выбирали" в свое время Медведева.

Хоть не в тему, но все же оговорюсь, что сейчас россия, скорее всего осознавая все вышеизложенные угрозы, начала разворачивать еще один план, который бы устроил и среднестатистических избирателей, и коллективный условный Запад, и коллективную условную Европу – Навальный, тот который тоже сидит, который имперец, который тоже за лучший мир и за равенство с братством, который "не бутерброд", но "давайте вернемся к границам 1991 года".

И вот теперь к главной теме статьи, вынесенной в заголовок: на россии настолько прогрессирует коллективная шизофрения, что она примет любого из предложенных ей президентов, лишь бы он соответствовал определенным критериям, которые критическое большинство россиян носит в себе, как идеальный образ спасителя россии, передавая его детям и внукам. Этот образ сформирован из пропаганды, сотни раз переписанной и перечерченной истории, которая давно не имеет ничего общего с днями прошлыми. Этот образ собирательный. То есть отец народов, это ленин + сталин + петр первый + царь николай + иван грозный + екатерина великая + путин. Для россиян норма, когда они говорят о монархическо-либерально-коммунистической демократии. Это для них реальность, норма, их сфокусированные мечты, их святой лик вождя и отца народов, который взойдя на престол тут же заберет-раздаст-сделает всем хорошо, но больно. Чтобы, ух. Чтобы с плетью. Чтобы кровь по улицам. Чтобы в страхе держал. Чтобы из бедных, но умный. Чтобы монарх, но коммунист. И чтобы демократия была, но сажали всех, кто против демократического вождя народов.

До 2014-го года я не вникала в тот русский мир, которым жила Соседия. Я относилась к российской федерации, как к геополитическому и географическому соседу, потому что жила в украинском приграничье. И вот как бы мое мнение было, а хай хоч вешаются, абы нас не трогали. Поэтому я с трудом вспоминала, когда там у них был Ельцин, когда путин или медведев.

Разбираться в тонкостях диагноза и течении болезни русских я начала с оккупации ими моего города, края и личного общения с "лучшими из лучших", с "либеральными среди либеральных". Они и в огонь, и в воду, и картинки за мир рисовать, и хороводы против власти водить, и на Немцовом мосту слезы лить, и в "вагнере" воевать, и за пригожина, и за Навального, и за "Крым не бутерброд", и "за мир и братсов, но не бамбите дамбас". В общем, я скажу так, без ядреного психиатра-психолога и санитаров, в палату к буйным не ходить.

Когда я в 2014-м у нас на Донбассе увидела ряженных козачков из "армии Козицина", которые за "царя николая, русское отечество, ленина, сталина и путина" шли воевать под трудовым знаменем какого-то завода, я немного отетеревела, но подумала, что это белая горячка, исключительно по линии "донского казацва". Но, вот потом, пообщавшись с матерыми "немцово-ельцинистами" я поняла, что россия мертва, больна, а война может закончиться или их, или нашим не поражением, нет, а полным исчезновением. Другого не дано.

На россии многолетней пропагандой сформировано шизофреническое общество душевнобольных, которые реально верит в то, что россию спасет человек, имеющий все характеристики "отца народов". В качестве доказательства, приведу цитату одного из членов "группы вагнера", который воюет именно за эту идею, чтобы весь мир был "только свои", а у власти в россии был "отец", который бы воплотил все мечты россиян, про сильную, справедливую, честную власть. Цитата (сохранена вся пунктуация и правописание носителя великого и могучего языка):

"Как можно одновременно уважать Путина, Сталина и Петра Первого, если их убеждения противоположны? Хороший вопрос. Пётр – монарх. Сталин – коммунист. Путин – левый либерал (в истинном, а не искаженно-оскорбительно смысле этого слова). Все эти правители являются представители совершенно различных идей государственного управления. Так как я могу быть сторонником одновременно и Петра, и Сталина, и Путина?

Кстати, сегодня ровно 70 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича (5 марта 1953-го). И в этот день я задумался на озвученную тему: Вот мы, сообщество патриотов. И многие из нас уважают Сталина, тогда как Сталин был коммунистом, большевиком. А большевики, как известно, отвергали идею монархии и вообще недолюбливали "царский режим", существовавший до 1917 года.

Но мы (многие из нас), несмотря на заветы большевиков, с тем же уважением относимся к Петру и Екатерине, которые были самые что ни на есть монархи и имперцы. И со Сталиным они бы общий язык наверное не нашли.

И Ивана Грозного многие из нас уважают. И даже Вещего Олега, который вообще был язычником.

Как же так получается? Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему, но лично для меня все эти люди вовсе не имеют различия во взглядах. Они просто имеют различия в инструментах. Например, если человеку нужно свалить дерево, то он может взять топор, пилу или сесть за руль специального трактора. Все это – инструменты. А цель все равно будет одна – свалить дерево".

Прочитали? Так, прекратить смех и шатание в стройных рядах, я предупреждала. Выдохнули? Летим дальше над гнездом кукушки. Полет нормальный.

Я не стала говорить товарищу-философу, что все его обожаемые "отцы народа", убили больше русских, чем вирус или злобный вездесущий рептилоидно-масоно-госдеп, и "свалить дерево", по факту деятельности всех его любимых персонажей, это свалить россию, то есть завалить, уничтожить. А вообще, он прав. Каждый из деятелей, которые стоят в красных российских углах, по сути, не имели различия во взглядах на уничтожение русских, а вот инструмент для уничтожения оттачивали и совершенствовали. Но, чтобы это понять, нужно знать историю, настоящую, а не написанную в КГБ, уметь грамотно писать и читать, желательно на нескольких языках.

Например, ленин знал много иностранных языков: немецкий, французский, английский, изучал их, переводил с этих языков, читал по-польски, по-итальянски. "Отец народов", знал русский, немецкий и родной грузинский. Императрица, приехавшая на россию из немецкого двора, хорошо танцевала, знала русский, немецкий и французский языки, интересовалась искусством. Вещий Олег говорил на смеси скандинавского и древнеславянского языка, то есть русского не знал, так как русского-то и не было. Не отстал от вождей-полиглотов и Иван Грозный, он знал древнегреческий и греческий языки, читал Овидия.

Изучая жизни и тайны светочей русских престолов, которые стали пазлами в собирательном образе того самого, истинного "отца народов", с которым носится, как дурень со ступою среднестатистический россиянин, все время задаешься вопросом, а куда из их биографий русские дели важные факты, например, о гомосексуальности и педофилии ивана грозного, сталина и ленина или гендернонеразборчивости екатерины, а также, кто же из них-то русский, так как их корни по генеалогическому древу ведут в россию из других стран. Ну, как и то, сколько русских убили их вожди.

И вот, когда суммируешь вот эти влажные мечты современных российских "вагнеровцев", коммунисто-либерало-монархистов, понимаешь, лучшего президента россии, чем пригожин, не найти. Должен же кто-то стать последним гвоздем, вбитым в этот гнилой гроб.

Инструмент, чтобы "свалить дерево", то есть россию и уничтожить русских у пригожина уже есть-кувалда. Он скрывает свою зависимость от педофилии и гомосексуализма за агрессией по отношению к открыто заявившим о своих предпочтениях, как это делали ленин и сталин, мечтает владеть россией и утопить ее в крови, уничтожая чужих, чтобы окружить себя своими, в общем, жесток и беспощаден к врагам отечества.

Правда, есть одна недоработочка, из языков он знает лишь тюремный, но, судя по грамотности среднестатистического "вагнерочка", русский для них иностранный.