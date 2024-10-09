Создаются колонны штурмовиков: в Госдуме признались, что в России зарождаются основы для гражданской войны. Видео

В российской Госдуме открыто заявили, что на территории РФ зарождается почва для гражданской войны и сепаратизма. Якобы уже готовятся "колонны штурмовиков", которые должны заняться преследованием узбеков, чеченцев и других представителей национальных меньшинств.

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Соответствующее заявление выдал депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью росСМИ. По его словам, на территории страны-агрессора уже создаются колонны штурмовиков из русских националистов, которые набирают популярность и занимаются нападениями на мигрантов и граждан РФ неславянского происхождения.

Очевидно, российский депутат имел в виду организации типа "Русская община" и "Северный человек".

"Мы видим фактически, как готовятся колонны штурмовиков, которые начнут с преследования узбеков, потом пойдут чеченцы, дагестанцы, татары, неправильные славяне. Уже видна технология врага, то, что называется, под нее начинают формироваться боевые порядки. С этого начнется все", – заявил он.

По словам Федорова, активность таких структур провоцирует сепаратизм, так как в республиках РФ уже есть вооруженные формирования типа "Ахмата", которые могут вступить в столкновения.

"Естественно, защита от этого будет сепаратизм. Вооруженные люди в регионах уже есть, в республиках, в том числе в той же Чечне, например. Я думаю, все это прекрасно знают... Чтобы как бы защититься от этого марша. По сути, разделение людей по этническому принципу – это фашизм", – пожаловался депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин на днях подписал закрытый указ, которым отправил в отставку большую группу силовиков, среди которых главы следственных управлений СК РФ, чиновники из МЧС и МВД.